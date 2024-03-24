انتحار ميار الغيطي وخطة شيطانية لوالدتها.. ملخص الحلقة 14 مسلسل صدفة

شهدت الحلقة 14 مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المفاجئة، التي دارت حول منزل «فؤاد» خالد الصاوي، إذ أوضحت تفاصيل الحلقة، قيام زوجته «هالة» سلوى خطاب، بخطة «شيطانية» مع صديقه فراس سعيد، المتسبب في طلاق ابنتهما بعد كشف خيانتها لزوجها معه.

وخلال الحلقة 14 مسلسل صدفة، قامت «هالة» سلوى خطاب، بالاتفاق مع فراس سعيد، بأن يتزوج ابنتها بعدما انفصلت عن زوجها بسبب اكتشاف علاقتهما، متعهدة له بأنها ستستولى على ثروة زوجها بالكامل، وتعطيه 25% من الأرباح.

وخلال الحلقة 14، من مسلسل صدفة، أقدمت ميار الغيطي على الانتحار، في الوقت التي تواجدت فيه والدتها للاتفاق مع الأخير على زواجهما، لتنهار شقيقتها «نور إيهاب»، وتبلغ والدتهما على الفور.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة الفنانين، ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، رحاب الجمل، وسلوى خطاب. يدور مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة» مُدرسة التاريخ، التي تقع بمحض الصدفة في العديد من المشكلات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.