بسمة بوسيل: عشت عمري كله مضغوطة وده السبب في اندفاعي بعض الأحيان

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنها كانت سريعة الغضب وعمرها لا يزال في العشرينيات، ولكن من بداية دخولها الثلاثينيات أصبحت تنسى وأكثر هدوءاً، موضحة: «لكن في العموم شخصيتي تميل للعصبية والشخص العصبي عاطفي للغاية، وحساس.. يتأثر أكثر من غيره».

وأضافت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»: «طوال عمري كنت مضغوطة نفسياً، ونشأت وأمي تريدني مثالية في كل شيء، عايزة تشوفني أحسن واحدة في كل حاجة مع إني مش لازم أبقى كده.. ممكن في حاجة، وممكن أتحب زي ما أنا، واللي يعيش طول الوقت تحت هذا الضغط جسمه كأنه في وضع الطوارئ محاولة النجاة Survival mode.. كل حاجة فيك تبقى سريعة والغضب أحدها وكذلك البكاء، والصراحة.. اللي هو هاقولها واللي يحصل يحصل لكن دلوقتي اتعلمت أنه كده مش صح بسبب بناتي كبروا ولازم أكون قد المسؤولية».

وتابعت: «أنا واعية لأصل المشكلات بداخلي وبحاول مكبرش المواضيع في دماغي، وبحب أمي كما هي ولسنا مثل الغرب في أساليب التربية والتنشئة، ولا ألوم على أمي ولكن عارفه ده جاي منين وكمل معايا بقية حياتي ومدتش نفسي بريك اكتشف نفسي».