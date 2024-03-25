مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. حلا تقابل والدتها الحقيقية وروجينا توافق على الزواج من سعد

ملابسات عديدة شهدتها الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي لم يتم الإجابة عنها، لتكشفها الحلقة 14، فبعد أن جاءت والدة حلا «مريم أشرف زكي» الحقيقية، أخبرتها بما فعل بها سراج «مراد مكرم» وأنها بمجرد أن ولدتها قام والدها بأخذها من حضن أمها وأعطاها لشاهيناز على أنها ابنتها، ولفق لأمها قضية وأدخلها السجن، لتقضي فيه كل هذه السنوات الطوال.

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

وبدأت الحلقة 14، بحوار حلا مع أمها دينا، واستطاعت أن تقنعها دينا فعلا بأنها والدتها بعد أن أرتها قسيمة الزواج الذي جمع بينها وبين سراج، وتعانقا ثم ذهبت حلا من فورها إلى والدها وزوجته شاهيناز، وعنفتهما على تلك الخيانات والمخططات التي يوقعان الناس فيها، وكيف لوالدها أن يسجن أمها كل هذه السنوات.

نصرة وسعد يدبران لبعضهما

وعلى الصعيد الآخر أخذت روجينا التي تجسد دور نصرة، تكمل مخططاتها مع سعد «محمد ثروت» التي بدأت منذ حلقتين، حيث طلب سعد الزواج منها مرة أخرى طمعا فيما تملك من ذهب، ووافقت نصرة على طلبه ولكنها وضعت عدة شروط، أولها أن تأتي إليها زوجته نهى وتخبرها بموافقتها، ثانيهما أن يكتب حصة نهى من معرض السيارات باسمها، وحاول سعد أن يقنع زوجته بأن تنفذ تلك الشروط ووافقت بالفعل بعد شد وجذب بينهما، وبهذه الشروط والمخططات يريد كلٌ من نصرة وسعد أن يستحوذ على ما بيد الآخر من أموال.