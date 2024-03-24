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مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد 14-3-2024.. المغرب 6:10 مساء

كتب:

عصام علم الدين
06:21 ص | الأحد 24 مارس 2024
مواقيت الصلاة في المنوفية- أرشيفية

مواقيت الصلاة في المنوفية- أرشيفية

حث الشرع على ضرورة الحفاظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وخصوصًا خلال شهر رمضان الكريم لتحصيل الثواب والأجر الكامل، لذا يهتم المواطنون بمعرفة مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد الموافق 14 رمضان لأداء الصلوات في موعدها، ومعرفة توقيتات بدء الصوم وموعد الإفطار.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد، لم تشهد تغيرًا كبيرًا عن الأمس سوى في تقدم أذان الفجر لمدة دقيقة واحدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد ساعات الصيام التي بلغت اليوم 14 ساعة و4 دقائق.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد 14-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 23-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الأحد 23-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الأحد 23-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد 23-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:10 مساءً.

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الأحد 23-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:28 مساءً.

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بقلم عصام علم الدين