أحمد داش لبرنامج «الردايو بيضحك»: الارتجال كان بطل بعض مشاهد مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري عمل درامي شبابي قدمه النجمان عصام عمر وأحمد داش في الموسم الرمضاني 2024، والذي لاقى تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، ليطل الثنائي ضيوفًا في برنامج «الردايو بيضحك» للإعلامية فاطمة مصطفى، الذي يعرض يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتدور فكرته حول استضافة ألمع نجوم في دراما رمضان.

كشف النجم أحمد داش خلال ظهوره في برنامج «الراديو بيضحك»، أن المشاهد التي جمعته مع النجم وليد المغازي، والذي قدم شخصية «عصام الجن» الهاكر، كانت تعتمد معظمها على الارتجال دون اللجوء إلى الاسكريبت: «وليد المغازي شاطر جدًا، ودايما كان عنده إضافات في المشاهد بتعليها، كانت كل مشاهده ارتجال وضحك، بالنسبالنا المشاهد دي كانت اسكتشات بالنسبالنا».

نجوم مسار إجباري في برنامج الراديو بيضحك

تابع «داش» أن مشهد السماعة ونص الفرخة كانت من ارتجال «المغازي»، وتم إضافته إلى المشاهد، ولاقت تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من الجمهور، فور ظهوره على الشاشة؛ إذ قدم شخصية كوميدية باتت قريبة إلى المشاهدين.

برنامج الراديو بيضحك

«الراديو بيضحك في رمضان» برنامَج أسبوعي تستضيف فيه فاطمة مصطفى، ألمع وأهم نجوم دراما المتحدة في موسم رمضان 2024، في حوارات رمضانية مميزة تُسلط الضوء على جوانب جديدة من حياتهم المهنية والشخصية، ليتحدثوا عن تجاربهم الفنية هذا العام وذكرياتهم الرمضانية، ويشاركوا الجمهور أجواءً من البهجة والسعادة.