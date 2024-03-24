عقوبة سرقة حساب شخصي على السوشيال ميديا.. تعرضت له «لمى» في مسلسل مسار إجباري

تعرضت «لمى» وهي الفنانة نورين أبو سعدة، خلال أحداث مسلسل مسار إجباري، إلى اختراق حسابها على تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير «تيك توك»، وتحدثت مع حبيبها، وهو الفنان أحمد داش، عن المشكلة قائلة: «أكونت تيك توك بتاعي اتسرق يا حسين ومش هيرجع غير لو خد 10 آلاف جنيه».

وتحدثت أيضًا عن حسابها على «تيك توك»، وعن مجهودها في زيادة عدد متابعيها: «حسين أنا بقالي 3 سنين باشتغل على الأكونت ده عشان يجيلي فولورز واشتغل إعلانات».

عقوبة سرقة الحسابات الشخصية

تستعرض «الوطن» في السطور التالية عقوبة سرقة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي واختراقها، وذلك بحسب الدستور المصري:

- تنص المادة 17 من القانون المصري رقم 175 لسنة 2018، على معاقبة كل شخص قام بإتلاف أو تعطيل موقعًا، أو حسابًا شخصيًا بحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

- كما نصت المادة 15 من القانون، على معاقبة الأشخاص الذين يدخلون موقعًا أو يقتحمون حسابًا شخصيًا على الإنترنت أو قاموا بالدخول إلى نظام معلوماتي وذلك بدون إذن، على أن تكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ودفع غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

تطبيق عقوبة اختراق حساب «فيس بوك»

وفي وقت سابق لها عاقبت محكمة طنطا الاقتصادية متهما باختراق حساب فيس بوك والتشهير بصاحبه، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وتم الحكم على المتهم بالتكفل بدفع 5000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده.