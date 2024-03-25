مسلسل محارب الحلقة 14.. حسن الرداد يقرر مواجهة أحمد زاهر

أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة 14، إذ قرر محارب «حسن الرداد»، المواجهة ودرء الاتهامات الموجهة له في القضايا التي لفقها له المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، لإيمانه بأنّ الهروب لا يحل المشكلة.

مسلسل محارب الحلقة 14

وخلال مسلسل محارب الحلقة 14، سرق «محارب» سيارة ملاكي وسافر بها إلى القاهرة بحثًا عن شقيقه «إبراهيم» الذي أدلى بتصريحات لبرنامج الحدوتة مع تامر أمين، اتهمه فيها بقتل رجل الأعمال محمود العزازي، لتصبح قضية رأي عام.

محارب يتحول لقضية رأي عام

وفي مسلسل محارب الحلقة 14، تابع أهالي الحارة تصريحات إبراهيم شقيق محارب في البرنامج، واستعجبوا مما قاله، إذ يعرفون تمام العلم واقعة الدهس وأنّ محارب برئ، وعندما جاء إبراهيم إلى الحارة، نشبت بينه والمصدي (محمود الليثي) مشاجرة، وفي أثناء تجاذب الطرفين، سقطت الأموال التي حصل عليها إبراهيم مقابل حديثه في برنامج التوك شو، وبالتالي أدرك الجميع مدى كذبه، وأنه مدعوم من المحامي، وعلقوه على باب الحارة عقابا له.