مسلسل محارب الحلقة 14.. حسن الرداد في ورطة بسبب شقيقه

شهد مسلسل محارب الحلقة 14، أحداثا مهمة، إذ قرر محارب «حسن الرداد» السفر إلى القاهرة لمواجهة حسام ودرء الاتهامام الموجهة له في القضايا التي لفقها له المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، وأثناء سفره تم تفيش السيارة التي يستقلها وتمكن من الهروب من الشرطة بحيلة ذكية.

مسلسل محارب الحلقة 14.. إبراهيم يعترف على شقيقه

وظل محارب يجري حتى اختفى عن أنظار الشرطة في مقهى بعيد وتمكن من شحن هاتفه المحمول، ليوافق هذا الوقت إذاعة برنامج الحدوتة لتامر أمين والذي استضاف فيه إبراهيم شقيق محارب واعترف له بأن محارب قتل محمود العزازي، وهذا الاعتراف غير صحيح بل قاله إبراهيم مقابل مبلغ مالي حصل عليه من المحامي حسام الحيوشي في إطار خطته لصرف محارب عن أخد حق والدته، ويأتي هذا في إطار مسلسل محارب الحلقة 14.

محارب يسرق سيارة للوصول إلى حسام الجيوشي

وتسببت هذه الحلقة في أن يسرع محارب إلى السفر للقاهرة من أجل رؤية شقيقه ومعرفة السبب الذي دفعه لتلفيق هذه التهمة له؛ لذا اضطر محارب أن يسرق سيارة ملاكي من أمام المقهى ويتحرك بها، وطاردته الشرطة مرة أخرى وتمكن أيضا من الإفلات منها.

وخلال مسلسل محارب الحلقة 14، شاهد أهالي الحارة تصريحات إبراهيم شقيق محارب في البرنامج، وأدركوا كذبه، واستغربوا مما يحدث، حتى قدم إبراهيم إلى الحارة ونشبت بينه وبين المصدي (محمود الليثي) مشاجرة، وأثناء تجاذب الطرفين سقطت الأموال التي حصل عليها إبراهيم مقابل حديثه في برنامج التوك شو، وبالتالي أدرك الجميع مدى كذبه.