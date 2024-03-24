ملخص الحلقة 14 مسلسل محارب.. الساحرة تعد عنتر بزواجه من ناهد السباعي

أحداث مهمة شهدها ملخص الحلقة 14 مسلسل محارب، حيث قررت إنجي (ناهد السباعي) العودة من الصعيد إلى القاهرة للاطمئنان على والدها الذي يرقد في العناية المركزة، وأصرت الكبيرة الحاجة آمنة (سماء إبراهيم) على أن يوصلها جمال ابن عم زوجها حتى لا تسافر بمفردها.

ملخص الحلقة 14 مسلسل محارب

وخلال ملخص الحلقة 14 مسلسل محارب، يتوجه عنتر (حسني شتا) إلى الساحرة لتقرب بينه وبين إنجي المكتوب كتابها على محارب ولم يدخل بها، حيث يرغب عنتر في أن يتزوجها بينما هي لا ترغب في ذلك، وهو ما دفعها للهروب إلى الصعيد مع محارب.

وفي مسلسل محارب الحلقة 14، تفكر الحاجة فوزية (سلوى عثمان) إيجاد عمل للمصدي (محمود الليثي) بعدما خسر عمله مع محارب، فتطلب منه أن يعمل معها على نصبة الشاي في موقف سيارات الأجرة صباحا ويستكمل عمله مع عم جمال في المساء، حتى يستطيع كسب قوت يومه.

غبراهيم يبيع شقيقه بباكو فلوس

وخلال ملخص الحلقة 14 مسلسل محارب، استطاع المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) من الظهور من الإعلامي تامر أمين في برنامج الحدوتة، ودفع إبراهيم بأن يتهم شقيقه محارب بقتل رجل الأعمال محمود العزازي، مقابل أموال دفعها له، لتتحول إلى قضية رأي عام، ويعرف الجمهور أن محارب مجرم وقاتل على خلاف الحقيقة.

شاهد أهالي الحارة تصريحات إبراهيم شقيق محارب، واستغربوا مما يحدث وأدركوا كذبه، حتى قدم إبراهيم إلى الحارة ونشبت بينه وبين المصدي (محمود الليثي) مشاجرة، وأثناء تجاذب الطرفين سقطت الأموال التي حصل عليها إبراهيم.