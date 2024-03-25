بعد اقتراح إنتاج مسلسل لتخليده.. أسرار من حياة جمال حمدان صاحب «شخصية مصر»

قامة علمية رفيعة له تاريخ بحثي هائل في المجال الجغرافي تكلل بدراسة خالدة عنوانها «شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان»؛ ليرتبط اسم جمال حمدان بوصفه أحد أعلام الجغرافيا في مصر؛ وخلال الساعات الماضية، تواترت تصريحات بشأن اقتراح إنتاج قصة حياته في عمل درامي يقدم في رمضان المقبل لا سيما أن مسيرته اتسمت بالغموض حتى في وفاته؛ إذ مات وحيدًا في شقته الصغيرة في حي الدقي.

وفي تصريحات لـ برنامج «كلام في الفن» قال المؤلف والسيناريست مدحت العدل في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر راديو «أون سبورت إف إم»، إنه اقترح تجسيد قصة العالم الراحل جمال حمدان في مسلسل، ويمثلها الفنان خالد النبوي في رمضان المقبل، لذلك نستعرض تفاصيل من سيرته وفق «إنفوجراف» عرضه الكاتب عادل حمودة على «القاهرة الإخبارية».

ما لا تعرفه عن العالم الراحل جمال حمدان

كانت حياة الكاتب الراحل جمال حمدان عالم الجغرافيا الشهير محلا للبحث والاهتمام، لذلك في تصريحات لـ برنامج «كلام في الفن» قال المؤلف مدحت العدل، إن الراحل جمال حمدان من الممكن أن يكون شخصية رمضان العام المقبل، ولذلك نستعرض التفاصيل التالية عن حياته:

ولد جمال محمود صالح حمدان في قرية «ناي» بمحافظة القليوبية في 4 فبراير سنة 1928.

نشأ في أسرة تنحدر من قبيلة بني حمدان، العربية التي نزحت إلى مصر خلال الفتح الإسلامي.

التحق بمدرسة التوفيقية، وحصل على شهادة الثقافة عام 1948.

حصل على التوجيهية الثانوية عام 1944، وكان ترتيبه السادس على القطر المصري.

التحق بكلية الآداب قسم الجغرافيا تخرج منها عام 1948، وعين معيدا بها.

أوفدته الجامعة في بعثة إلى فرنسا عام 1949.

ثم حصل على بعثة جامعية أخرى في عام نفس العام إلى بريطانيا، وهناك أحب زميلته.

حصل على الدكتوراه في فلسفة الجغرافيا من جامعة «ريدنج» عام 1953، وكان موضوع رسالته «سكان وسط الدلتا قديما وحديثا».

تعرض جمال حمدان لمظلمة أكاديمية وحصل زميلا آخر له على حقه في الترقية، ما جعل الدكتور جمال حمدان يعتزل العمل الأكاديمي من أجل العلم.

في عام 1963 قدم استقالته من الجامعة وتفرغ للتأليف والبحث حتى وفاته، لهذا السبب أطلق عليه «راهب العلم».

مات وحيدا في شقته الصغيرة في حي الدقي بشارع أمين الرافعي، لا يعرف أحدا سبب الوفاة، إلا أن حريقا نشب في مطبخ شقته نسب إليه سبب الجريمة في حق عالم الجغرافيا الشهير.

لماذا لم يتزوج جمال حمدان؟

ولم يكن الظلم الجامعي وحده سبب عزلة جمال حمدان، لكن شقيقه عبد العظيم حمدان كشف سببا آخر متعلقا بالعاطفة، بحسب «حمودة» وهو إن «حمدان» حصل على بعثة جامعية في عام 1949 إلى بريطانيا، وهناك أحب زميلته فيلما سكرتيرة أستاذة فيلر، استمرت علاقتهما 5 سنوات بين المكتبات والكتب والمتاحف الأثرية، وحدث الاختلاف فور حصول جمال حمدان على الدكتوارة.

في بريطانيا أرادت فيلما أن يبقى في بلادها، ويقبل العمل مساعدا لدكتور ميلر الذي أبدى إعجابه بموهبة جمال حمدان، وطلب منها العودة معه إلى القاهرة لكنها رفضت، وبعدها قاطع الزواج ووهب نفسه للأبحاث والعلم في مصر، ليترك تراثا علميا مميزا.

أبرز مؤلفات جمال حمدان: