ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب اليوم الأحد 24-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، وانتهاء صيام اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 1445، إذ يختلف موعد أذان المغرب من محافظة لأخرى، ومن يوم لآخر وفقًا لمواعيد الشروق والغروب، فيما حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية رمضان 2024 لكل محافظة على حدة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 24-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، وموعد الإفطار في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في القاهرة

ويأتي موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الأحد الموافق 14 رمضان 2024 في تمام الساعة 6:09 مساءً، متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، وهو نفس موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في الجيزة

ويحل موعد الإفطار اليوم الأحد بالتزامن مع موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم إذ يرفع في تمام الساعة 6:10 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة 6 أكتوبر، وهو نفس موعد الأذان والإفطار بالأمس.

موعد أذان المغرب اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بجميع المحافظات، إذ يرفع أول أذان في محافظة البحر الأحمر، وينتهي آخر أذان في محافظة مطروح بحسب إمساكية رمضان 2024 كما يلي:

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية: 6:14 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية: 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان: 6:01 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط: 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الأقصر: 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في البحر الأحمر: 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في البحيرة: 6:12 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف: 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في بورسعيد: 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في جنوب سيناء: 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية: 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في دمياط: 6:07 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج: 6:07 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في السويس: 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الشرقية: 6:08 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في شمال سيناء: 5:59 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الغربية: 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم: 6:11 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في قنا: 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في مطروح: 6:25 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ: 6:11 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في المنيا: 6:11 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الوادي الجديد: 6:22 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية: 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية: 6:09 مساءً.