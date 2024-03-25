ظاهرة جوية تضرب 16 محافظة خلال ساعات.. وتحذيرات للمواطنين

شهدت مختلف المحافظات على مدار الأحد، طقسا متقلبا بدأ منذ الساعات الأولى في الصباح الباكر، وتعرضت مختلف المناطق لتساقط أمطار متفاوتة وصلت إلى حد الغزيرة خاصة في محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري.

ظاهرة جوية تضرب 16 محافظة خلال ساعات

وأشارت غرف العمليات في 16 محافظة، إلى تعرض تلك المحافظات إلى ظاهرة جوية تبدأ من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت غرف العمليات، سكان تلك المحافظات من القيادة بسرعة في أثناء السفر في الوقت المحدد للظاهرة، وهي الشبورة المائية التي تضرب الطرق السريعة والقريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية في المحافظات التالية:

- محافظة الإسكندرية

- محافظة مطروح

- محافظة بني سويف

- محافظة الفيوم

- محافظة المنيا

- محافظة البحر الأحمر

- محافظة الشرقية

- محافظة الغربية

- محافظة المنوفية

- محافظة الإسماعيلية

- محافظة القليوبية

- محافظة دمياط

- محافظة كفر الشيخ

- محافظة البحيرة

- في وسط سيناء

- القاهرة الكبرى

نصائح للمواطنين أثناء الشبورة المائية

ونوهت غرف العمليات، إلى ضرورة توخي المواطنين الحذر في أثناء القيادة واتباع النصائح التالية:

- ترك مسافة بين السيارة والمركبات الأخرى.

- استخدام علامة التنبية في السيارة باستمرار للتنبية بوجودك على الطريق.

- في حالة انعدام الرؤية، يرجى التوقف لحين انتهاء الشبورة أو القدرة على الرؤية.

- استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر.

- عدم غلق الزجاج من أجل منع تكون شبورة داخل السيارة.