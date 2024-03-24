«التموين» تعلن تخفيضات على أسعار كحك العيد 2024.. الكيلو بـ160 جنيها

بدأت شركات المطاحن والمخابز التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عرض قائمة أسعار كحك العيد 2024 والتي بدأ طرحها في منافذ وزارة التموين بداية الأسبوع الجاري بأسعار مخفضة عن أسعار الكحك في محلات الحلويات والمخابز.

قائمة أسعار كحك العيد 2024

وأعلنت وزارة التموين من خلال شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعة لها إقرار عدة تخفيضات عدة على أسعار كحك العيد 2024 بأكثر من 100 جنيه في الكيلوجرام مقارنة بأسعار الكحك في المخابز ومحال الحلويات الخاصة، إذ بدأت منافذ التموين في طرح أسعار كحك العيد 2024 والتي تعرضها للمواطنين أيضا فب فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، بالأسعار التالية:

- علبة كعك ملبن أو عجوة وزن 1 كيلوجرام بسعر 160 جنيها.

- علبة كعك سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 170 جنيها.

- علبة كعك بالمكسرات وزن 1 كيلوجرام سعر 210 جنيهات.

- علبة فور بيتي وزن 1 كيلوجرام بسعر 210 جنيهات.

- علبة غريبة وزن 1 كيلوجرام بسعر 175 جنيها.

- علبة بسكويت لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 150 جنيها.

- علبة بسكويت نشادر وزن 1 كيلوجرام بسعر 140 جنيها.

عروض على الكحك والبسكويت

- علبة مشكلة وزن 1 كيلوجرام بسعر 160 جنيها.

- علبة مشكلة وزن كيلو ونصف بسعر 230 جنيها.

- علبة مشكلة وزن 2 كيلوجرام بسعر 300 جنيه.

- علبة مشكلة وزن 2 كيلو ونصف بسعر 375 جنيها.

- علبة مشكلة وزن 3 كيلوجرامات بسعر 450 جنيها.