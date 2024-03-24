أسعار كحك العيد 2024.. معارض أهلا رمضان

تتباين أسعار الكحك والبسكويت 2024 بين منفذ وآخر في مصر، حيث يمكن العثور على تشكيلة متنوعة من الكحك والبسكويت بأسعار تتناسب مع مختلف الاحتياجات والميزانيات من خلال معارض أهلا رمضان التابعة لوزارة التموين.

ترصد «الوطن» أسعار الكحك والبسكويت اليوم الجمعة 22-3-2024 من خلال جولة تفقدية في عدد من أشهر محال الكحك والبسكويت بمحافظة القاهرة، ومعارض أهلا رمضان التابعة لوزارة التموين، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أسعار كحك العيد في مصر 2024

علبة كحك العيد المشكل المكونة من 16 قطعة بسعر يصل لـ125 جنيها.

علبة كحك العيد المشكل 32 قطعة بسعر يبلغ حوالي 240 جنيها.

علبة كحك العيد السادة وزن كيلو بسعر سجل نحو 250 جنيها.

علبة كحك العيد مشكل وزن كيلو ونصف بسعر يصل لـ370 جنيها.

علبة كحك علبة كحك العيد مشكل وزن 2 كيلو بسعر بلغ حوالي 480 جنيها.

علبة كحك العيد مشكل وزن 2 كيلو ونصف بسعر سجل نحو 600 جنيه.

علبة كحك العيد مشكل وزن 3 كيلو بسعر وصل لـ740 جنيها.

علبة كحك العيد مشكل وزن 4 كيلو بسعر جاء نحو حوالي 1050 جنيها.

علبة كحك العيد مشكل وزن 5 كيلو وربع بسعر سجل نحو 1300 جنيه.

علبة كحك العيد مشكل وزن 6 كيلو بسعر بلغ حوالي 1900 جنيه.

أسعار بسكويت عيد الفطر 2024

يبلغ كيلو البسكويت بالبرتقال تقريبا نحو 180 جنيهًا.

يصل سعر بسكويت الشيكولاتة إلى نحو 200 جنيه للكيلو.

أسعار البسكويت النشادر في المحال التجارية

بلغ سعر علبة بسكويت نشادر نحو 350 جنيهًا.

سجلت أسعار علبة بيتي فور لوكس بنكهات مختلفة، مثل المربى والفستق والشوكولاتة، حوالي 550 جنيهًا.

أسعار كحك العيد المحشو 2024

- علبة كحك العيد ملبن 16 قطعة بسعر سجل حوالي 120 جنيها.

- علبة كحك العيد ملبن 32 قطعة بسعر يصل لـ230 جنيها .

- علبة كحك العيد فستق 16 قطعة بسعر بلغ حوالي 170 جنيها.

- علبة كحك العيد فستق 32 قطعة بسعر سجل نحو 330 جنيها.

- علبة كحك العيد عين جمل 16 قطعة بسعر بلغ حوالي 150 جنيها.

- علبة كحك العيد عين جمل 32 قطعة بسعر وصل لـ290 جنيها.

- علبة كحك العيد عجمية 16 قطعة بسعر سجل نحو 120 جنيها .

- علبة كحك العيد عجمية 32 قطعة بسعر وصل لـ230 جنيها .