كيف تغتنم ليلة النصف من رمضان 2024؟.. اعرف أفضل الأعمال

ساعات قليلة، وتطل علينا ليلة النصف من رمضان 2024، حاملة معها عبق الرحمة والمغفرة، وفرصة عظيمة للتقرب إلى الله عز وجل، ففي هذه الليلة تفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين، وتُضاعف الحسنات، وتُعتق رقاب من النار.

أفضل الأعمال في ليلة النصف من رمضان

وحول أفضل الأعمال في ليلة النصف من رمضان 2024، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك أعمال يستحب للمسلم المواظبة عليها طوال أيام شهر رمضان المبارك، وتلك الأعمال هي:

- قراءة القرآن، إذ يستحب للمسلم الحرص على قراءة القرآن في رمضان، ليعطر فمه بأطهر الكلمات في الشهر الكريم.

- القيام، على المسلم أن يقتدي برسول الله، ولا يترك القيام وأن يرفع يديه إلى خالقنا ليطلب منه ما يشاء.

- الصدقة، تصدق على المحتاجين بنفس راضية فهي من أفضل الأعمال الصالحة في شهر رمضان، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة رمضان.

- إفطار الصائمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء».

- كثرة الدعاء وذكر الله تعالى مِن أفضل الأعمال في رمضان الإكثار من الدعاء، وذِكْر الله تعالى خاصة وقت الإفطار، وفي الثلث الأخير من الليل وبالأسحار ويوم الجمعة.

- العمرة فقد قال النبي عمرة رمضان تعادل حجة.