دعاء لأهل غزة في ليلة النصف من رمضان.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء

تعد ليلة النصف من رمضان إحدى ليالي الشهر الكريم، التي يسعى فيها جموع المسلمين إلى التقرب من الله عز وجل، وذلك شأنها كشأن الليالي الفضيلة، خاصة الوترية منها، ويستغلها الصائمون والقائمون في ظل الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة، من قتل وحرق وتنكيل بالمدنيين في دعاء الله عز وجل لهم ليرفع عنهم الغمة وينصرهم على عدوهم.

دعاء لأهل غزة في ليلة النصف من رمضان

وحول الدعاء لأهل غزة في ليلة النصف من رمضان، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الدعاء في ليالي رمضان له فضل عظيم، لافتا إلى أنّ هناك صيغ متعددة للدعاء، ومنها: اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة.

اللهم بحق تلك الأيام المباركة وهذا الشهر الفضيل احفظهم بعينك التي لا تنام وعزك الذي لا يُضام وأرنا عجائب قدرتك في نصرهم.

اللهم نسألك لأهل غزة النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

اللهُم كُن لأهل غزة عونا ونصيرا يا رب العالمين.

اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة و فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.

اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل غزة وفلسطين.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الرّاحمين.

صيغ متعددة للدعاء

اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عونا لإخواننا في فلسطين.

اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم.

اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى.

اللهم ارزق أهل غزة الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم احفظ أهل غزة وفلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل غزة وكُل فلسطين.

اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائداً إليهم.

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريما آمنًا.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين، وأيدهم بقوتك وعزتك وجبروتك.

أفضل الأعمال في ليلة النصف من رمضان

يستحب للمسلم المواظبة على العبادات التالية:

- صلاة النوافل والتراويح وقيام الليل.

- الصدقة.

- إطعام المساكين.

- قراءة القرآن.

- بر الوالدين وطاعتهم.