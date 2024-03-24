كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14 رمضان، وذلك تسهيلا على المواطنين في معرفة موعد الإفطار وأداء صلاة المغرب بعد صيام 14:03 ساعة على مدار اليوم.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد سيكون الساعة 6:10 مساء، بينما موعد أذان العشاء الساعة 7:28 مساء، وبعد ذلك بعدة دقائق تكون صلاة التراويح في المساجد المختلفة.

دروس دينية في المساجد

وأكد الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف، وجود تعليمات لجميع الأئمة بالالتزام بالدروس الدينية عقب الصلوات المفروضة والنوافل وكذا الخواطر بين الصلوات، مشيرا إلى أن جميع المساجد على استعداد كامل لاستقبال المواطنين طوال شهر رمضان الكريم.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد 24-3-2024

أذان الفجر: الساعة 4:27 صباحا

أذان الظهر: الساعة 12:02 مساء

أذان العصر: الساعة 3:31 مساء

أذان المغرب: الساعة 6:10 مساء

أذان العشاء: الساعة 7:28 مساء.