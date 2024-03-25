مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15.. هل يفوز خالد نبوي في الانتخابات؟

جاءت مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15 بأحداث تشويقية وجديدة، حول علاقة «مختار» خالد النبوي بأولاده، حيث من المقرر أن تقام الانتخابات بينه وبين نجله نور خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15، ينتظر الجمهور المناظرة الانتخابية بين خالد النبوي ونجله، ولم يكشف خالد النبوي عن برنامجه الانتخابي، وقرر أولاده أن يكون لهم مطالب واضحة ويريدون تنفيذها على الفور.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.