أحداث مثيرة تضمنتها الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، وترصد السطور التالية مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة «DMC» في رمضان 2024 الحلقة 15.

عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15

ويُعرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15 على قناة DMC اليوم في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساءً.

وجاءت في الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة كثير من الأحداث المثيرة، بدأت بمكالمة هاتفية بين لبنى «صفاء الطوخي» وابنتها، وتخبر ابنتها بأنّها اشتاقت لها ولأحفادها، ولكن ابنتها ترفض زيارتها بسبب إهمالها في تناول الدواء، وتكتب رسالة شكر للفنان يحيى الفخراني «بهجت» والفنان صلاح عبدالله «عرفان» على دعمهما لها، وتعترف بأنّها غير قادرة على تحمل ضغوط الحياة وتقرر الابتعاد مؤقتًا، ونستعرض في السطور التالية ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.

حفيد «بهجت» يكتشف اتجار صديقه في المخدرات

اكتشف عمر «خالد شباط» حفيد الفنان يحيى الفخراني، أنّ صديقه يتاجر في نوع من المخدرات، ويلتقي عمرو بفريد الذي يبدو عليه القلق ويطلب منه تنفيذ خطة البنك، والتي ستجعله يغير رأيه في العمل معه، ضمن ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.

حقيقة صديق حفيد «بهجت»

وفي مشهد آخر عرف عمر خلال جلسة طويلة بينه وبين وجده يحيي الفخراني «بهجت» حقيقة فريد، وأنّ جده كان سببًا في سجن والده بسبب أسمنت مغشوش كان سببا في سقوط عمارة سكنية ووفاة كل من بها، ويحاول فريد أن يورطه في العديد من الأمور لينتقم منه ومن جده، ليجلس بعدها مع صديقه أسامة ويخبره بما سمعه بأنّ فريد يحاول توريطه في العديد من الأمور المخلة، لكي يصل به إلى السجن مثلما فعل «بهجت» مع والد فريد منذ 10 سنوات.