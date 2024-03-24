مدحت العدل عن مسلسل عتبات البهجة: سيظل موجودا في ذاكرة الدراما المصرية

قال المؤلف والسيناريست مدحت العدل، إن نقطة قوة مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في دراما رمضان 2024 أنه سيظل موجودا في ذاكرة الدراما المصرية والجمهور طول الوقت.

وأضاف «العدل»، في حواره ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «مش بندور على تريند لو بندور كنت عملت أغنية لعنبة في كل حلقة، وحاولنا تقديم يعبر عن روح مصر ويعيش مع الناس ويعبر عنهم».

أجمل مشاهد مسلسل عتبات البهجة

وتابع: «أجمل مشهدين كتبتهما في مسلسل عتبات البهجة، الأول مشهد بين يحيي الفخراوي وصفاء الطوخي وهما يتحدثان عن أغنية فات المعاد ويحللانها والحديث عن عبقرية بليغ حمدي».

وواصل: «والمشهد الآخر سيكون في الحلقة الأخيرة وهو مباراة في التمثيل بين الصديقين يحيى الفخراني وصلاح عبدالله».