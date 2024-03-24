مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. عنبة يعود لهنادي مهنا ويبدأ مشوار الفن

شهد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14، العديد من الأحداث والتطورات الأخرى والعديد من المواقف التي كشفت حقيقه بعض الأشياء الغامضة، ولكن واحدة من التطورات التي حدثت في الحلقة هي عودة العلاقة بين الفنانة هنادي مهنا «فلة» وعنبة «تيتا».

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. تيتا يلتقي بفلة

والتقى تيتا بفلة وأخبرها أن والده أعطاه مبلغا ماليا لكي تكون البداية في مستقبله الفني، ويطلب منه المساعدة في التواصل مع أصدقائها للعمل معه، في أول عمل فني له.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. صلاح عبدالله يعترف بافتقاده لزوجته

وأيضًا تطور من نوع آخر في كشف الحقيقة وراء فريد شريك عمر، في العديد من الأعمال، إذ أن عمر اكتشف الحقيقة الكاملة وراء فريد من خلال صورة قديمة كانت ضمن ذكريات الفنان يحيى الفخراني، والذي أكد له أن فريد هو ابن أحد الأشخاص الذي كان بهجت سببًا في سجنه بعد إثبات غشه في مواد بناء عقار وسقوطه على المواطنين.

وفي سياق آخر، اعترف الفنان صلاح عبدالله «عرفان» لصديقه يحيى الفخراني «بهجت»، بأنه مفتقد زوجته علية كثيرًا، وذلك بعد سفرها لنجلها في كندا، ليأكد له بهجت أنه يحب زوجته فما السبب في زواجه من أخرى؟ ليرد عليه بأنه كان يريد الشعور بنفسه لذلك أقبل على هذا الشيء.