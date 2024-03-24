ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. ابنة صفاء الطوخي ترفض زيارتها

بدأ مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14، بمكالمة بين لبنى «صفاء الطوخي» وابنتها، وتخبر ابنتها بأنها اشتاقت لها ولأحفادها، ولكن ابنتها ترفض زيارتها بسبب إهمالها في تناول الدواء، وتكتب رسالة شكر للفنان يحيى الفخراني «بهجت» والفنان صلاح عبدالله «عرفان» على دعمهما لها، وتعترف بأنها غير قادرة على تحمل ضغوط الحياة، وتقرر الابتعاد مؤقتًا، ونستعرض في السطور التالية ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. حفيد يحيى الفخراني يكتشف حقيقة صديقه

وبعدها اكتشف عمر «خالد شباط» حفيد الفنان يحيى الفخراني، أن صديقه يتاجر في نوع من المخدرات، يلتقي عمرو بفريد الذي يبدو عليه القلق ولكنه مزيف، ويطلب منه أن يقوم بتنفيذ خطة البنك، والتي ستعجله يغير رأيه في العمل معه، ضمن ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.

بعد جلسة طويلة بين عمر وجده «بهجت»، عرف حقيقة فريد وأن جده كان سببًا في سجن والده بسبب أسمنت مغشوش كان سببا في سقوط عمارة سكنية ووفاة كل من بها، ويحاول فريد أن يورطه في العديد من الأمور لكي ينتقم منه ومن جده، ليجلس بعدها مع صديقه أسامة ويخبره بما سمعه بأن فريد يحاول توريطه في العديد من الأمور المخلة، لكي يصل به إلى السجن مثلما فعل «بهجت» مع والد فريد منذ 10 سنوات.

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14

وأكد عمر لصديقه أنه اختار فريد ليساعده لكي يورطه في الأمر فقط، ليرد عليه صديقه بأنه شخص مميز.