مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15.. يحيى الفخراني يكشف سرا لحفيده عن والد فريد

ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14، جلس عمر «خالد شباط» مع جده الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، لتبدأ الجلسة بينهما بعتاب طويل من قبل بهجت لحفيده بسبب ما فعله خلال الحلقة الماضية، إلا أنه بعد أن أخبره عمر بأنه يحتاج له، دخل بهجت في حالة من الصمت لكي يستمع لما يتحدث به حفيده عمر، وينتظر الجمهور ما سيحدث في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15 والأخيرة.

ويطلب عمر من جده المساعدة في التعرف على الأشخاص الموجودين بصورة يوجد بها فريد «حازم إيهاب» شريك عمر في أعمال مشبوهة، ليسأله بهجت ما هو الأمر لكي يكون مشغولا بهذه الصورة بشكل كبير، إذ أنه كان تحدث مع جده لأكثر من مرة بشأن هذه الصورة، إلا أن بهجت لم يكن ينتبه له وما يقوله، ليؤكد له عمر أنه يريد أن يعرف من هم الأشخاص فقط.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15

وقال له «بهجت»، إن هذه الصورة في محكمة وتم تصويرها منذ 10 سنوات، ليخبره أن من التقط هذه الصورة هو مصور الوزارة، وهو كان يتواجد في المحكمة بسبب قضية ضد مقاول اسمه سليم «والد فريد» غش في مواد البناء وكان سببًا في سقوط إحدى العمارات السكنية على ساكنيها ومات بها عدد كبير من السكان.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15

وأوضح أنه من قدم هذه الدعوى إلى المحكمة وهو السبب في سجن هذا الشخص، وأنه كان رئيس اللجنة التي أثبتت أن هذا الشخص هو المسئول الأول عن سقوط العمارة بسبب الأسمنت المغشوش، وتم تحرير قضية أخرى «رشوة»، لأن هذا الشخص حاول رشوته لكنه رفض.

وأكد بهجت لحفيده، أن كسب هذه القضية وتم سجن هذا الشخص 20 عامًا، وتم ترقيته هو ليكون وكيل وزارة، ليكتشف بعدها عمر أن فريد له علاقة به وأنه يعمل معه ويورطه في العديد من الأمور لكي ينتقم من جده «بهجت».

وتنتهي الحلقة على تفكير عمر، بأن فريد أو والده لهما علاقة بوفاة والده ووالدته في حادث سير، لتكون الإجابة على هذا الاعتقاد في الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة والتي ستعرض غدًا على شاشة «دي إم سي».