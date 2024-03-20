من هو إمام ليلة القدر في المسجد الحرام؟.. لها 7 علامات تعرف عليها

تحتضن لأيام العشر الأواخر من رمضان إحدى الليالي العظيمة، والمباركة في شهر الصيام وهي ليلة القدر التي تتيح للمسلمين تجديد العهد مع الله، وتنقية النفس من الذنوب لا سيما وأن الله تعالى وعد بأن ثوابها خير من ألف شهر، علاوة على أنها فرصة متفردة للمسلمين حول العالم للتعبد والدعاء.

أئمة ليلة القدر في المسجد الحرام

وليلة القدر هي واحدة من الليال الوترية في العشر الأواخر من رمضان، ويمكن متابعة أئمة المسجد الحرام خلال تلك الأيام في صلاة التراويح والتهجد.

وكشفت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، عبر منصة أكس «تويتر سابقا» عن جدول أئمة الصلاة في المسجد الحرام خلال العشر الأيام الأواخر من شهر رمضان التي في إحداها تأتي ليلة القدر.

ويؤم صلاة التراويح في الليالي الوترية في المسجد الحرام، وهي ليلة 21، و23 و25 و27 و29 رمضان في التسليمات الأولى الدكتور عبد الله بن عواد الجهيني، بينما التسليمات الأخيرة مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، ما عدا ليلة الـ29 من رمضان يؤم التسليمات الأخيرة الشيخ عبدالرحمن عبدالعزيز السديس.

بينما يؤم المسلمين في صلاة التجهد خلال الأيام الوترية في التسليمات الأولي الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمات الأخيرة مع الوتر الشيخ عبد الرحمن السديس، ما عدا ليلة الـ29 من رمضان يؤم التسليمات الأخيرة مع الوتر الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة.

متى ليلة القدر؟

ليلة القدر تقع في الأيام العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك، في إحدى الليالي الوترية أو الأيام الفردية من الشهر المعظم، حيث يرجح أنها قد تكون في ليلة الـ 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 رمضان.

علامات ليلة القدر

ويمكن الاستدلال على ليلة القدر من خلال تحري بعض العلامات التي وردت في السنة عن سيدنا محمد صلي الله عليه والسلم وهي كالآتي:

أشهر علامات ليلة القدر هو أن تطلع الشمس بلا شعاع، أي تكون صافية وفقا لما ورد في حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: «أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها».

كما أنها تكون ليلة سمحة، طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ضاحية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع، مثل القمر البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ».