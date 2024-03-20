من هو إمام ليلة القدر في المسجد النبوي؟ .. تعرف على الأعمال المستحبة

ليلة خير من ألف شهر، وينتظر المسلمين تلك الليلة من العام للعام، والتي تحل علينا في العشر الأواخر من رمضان، ويسعى المسلمون لأداء صلوات التراويح والتهجد وقيام الليل، والاستماع إلى القرآن الكريم، وما أعظم من أن نستمع إلى الصلوات من المسجد النبوي.

وقد أعلنت رئاسة الشئون الدينية للحرمين، جدول أئمة العشر الأواخر من رمضان، والتي تقع فيها ليلة القدر في المسجد النبوي الشريف.

من هم أئمة ليلة القدر في المسجد النبوي في رمضان 1445

وتأتي ليلة القدر في إحدى الليالي الوترية «الفردية»، وبحسب جدول رئاسة الشئون الدينية للحرمين، في الليالي الفردية في العشر الأواخر من رمضان، يؤم صلاة التراويح في ليلة 21 من رمضان في التسليمات الأولي الشيخ الدكتور محمد بهرجي، بينما التسليمات الأخيرة فتكون للشيخ عبدالمحسن القاسم.

بينما في ليلة 23 يؤم المسلمين في التسليمات الأولي الدكتور الشيخ خالد المهنا وفي التسليمات الثانية الدكتور عبدالله البعيجان، في حين يكون إمام المسلمين ليلة الـ25 رمضان الدكتور محمد برهجي في التسليمات الأولى وفي التسليمات الأخيرة الدكتور عبدالمحسن القاسم.

وفي ليلة الـ27 من رمضان، يكون إمام المسلمين في المسجد النبوي لصلاة التراويح الشيخ الدكتور الشيخ خالد المهنا، والتسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الشيخ عبدالله البعيجان، وآخر الليالي الوترية في رمضان، يؤم المسلمين الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والتسليمات الأخيرة الدكتور الشيخ صلاح البدير.

أما عن صلاة التهجد، فيؤم المسلمين في التسليمة الأولي بالليالي الوتر الخمس في العشر الأواخر فضيلة الشيخ الدكتور على الحذيفي، بينما يكون إمام المسلمين في التسليمتان الثانية والثالثة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والتسليمة الأخيرة مع الشفع والوتر الدكتور صلاح البدير، وذلك ليلة 21 رمضان.

بينما يكون إمام المسلمين في التسليمتان الثانية والثالثة ليلة 23 الشيخ عبدالله القرافي، وفي التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر يكون أحمد الحذيفي، وفي ليلة الـ25 من رمضان يكون إمام التسليمتان الثانية والثالثة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والتسليمة الأخيرة مع الشفع والوتر الدكتور أحمد الحذيفي.

وفي ليلة 27 رمضان يكون الدكتور الشيخ خالد المهنا هو إمام التسليمتان الثانية والثالثة، وتكون الأخيرة من نصيب الدكتور عبدالله البعيجان، وفي آخر الليالي الوترية الليلة الـ29 من الشهر المبارك يكون إمام التسليمتان الثانية والثالثة الدكتور محمد برهجي، والتسليمة الأخيرة والشفع والوتر فتكون من نصيب الدكتور الشيخ عبدالمحسن القاسم.

الأعمال المستحبة في ليلة القدر

إنها ليلة الفرقان والغفران والتوبة والرحمة والعتق من النار، فهي ليلة يغلب عليها السلام والسكينة من الخوف، وهي أعظم الليالي منزله عند الله الواحد القهار، لذلك يحاول المسلمين اتباع الأعمال المستحبة في تلك الليلة لعلنا نحظى بالثواب والمغفرة.

وقال ابن رجب، أنه ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، أنه من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو حديث متفق عليه.

وتكون أحب الأعمال إلى الله في ليلة القدر، هو صلاة التهجد، خاصة في الثلث الثالث من الليل، وقبيل صلاة الفجر، فقد كان النبي يتهجد في ليالي رمضان، ويقرأ قراءة مرتلة، فإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا كانت عذاب تعوذ، فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء، وهي أفضل الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان.