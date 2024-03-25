8 نصائح للتغلب على نوبات الحزن.. تسببت في حلق «مايا» لشعرها في إمبراطورية ميم

حالة من الحزن الشديد مرت بها مايا أبو المجد التي تلعب دورها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، وذلك ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14، بعدما عنفها والدها مختار أبو المجد ويجسد شخصيته الفنان خالد النبوي، لما قامت به من هجوم على محل الحلوى الخاص بصديقته مي وتحطيمه بسبب ارتباطه بالأخيرة.

حزن مايا أبو المجد في إمبراطورية ميم

وتضمنت الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم، شعور مايا بالحزن الشديد نتيجة انجذاب والدها مختار لصديقته مي، والشعور بانشغاله عنها هي وأشقاءها، إلى جانب عدم رغبتها في ارتباط والدها بسيدة أخرى بعد وفاة والدتها.

ونتيجة هذا الشعور الشديد بالحزن قامت مايا أبو المجد بحلق شعرها في لحظة انفعالية، وهو ما تسبب في بكاءها بشدة.

نصائح للتغلب على نوبات الحزن الشديد

قد يتعرض الكثيرين للإصابة بنوبات الحزن الشديد على غرار ما وقع لـ مايا أبو المجد، لذا نقدم أبرز النصائح للتغلب على هذه الأزمة وفق ما ذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «cdc».

- الاعتناء بنفسك والسيطرة على مشاعر الغضب.

- محاولة تناول الطعام بشكل جيد.

- ممارسة الرياضة والحصول على الراحة فيما بعد.

- خذ وقتًا لنفسك.

- أثناء قيامك بنشاط تستمتع به، ركز على الحاضر.

- الحفاظ على التواصل مع الآخرين.

- تواصل مع الأشخاص المقربين منك، مثل أصدقائك وعائلتك وجيرانك وزملائك في العمل.

- اطلب المساعدة من أحد المتخصصين، خاصة إذا لم يختفي حزنك.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كل من، خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، إلهام صفي الدين، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، محمود حافظ، ليلى عز العرب.