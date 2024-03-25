مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. «ريهام» تثبت براءتها من تهمة خيانة «نصرة»

استطاعت ريهام التي تجسد دور نورا مهدي، أنّ تثبت براءتها من تهمة خيانة نصرة «روجينا»، وذلك بعد اتهامها بالإبلاغ عن «نصرة» بتهمة خطف حلا «مريم أشرف زكي»، وجاءت الحلقة 14 لتبين الخائن الحقيقي.

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

وتمكنت «ريهام» من التجسس على هاتف يحيى «أحمد مجدي»، وسمعته في أثناء إجرائه مكالمة مع والدته، يقول إنه لا يستطيع أنّ يصارح ريهام بأن والدته من أبلغت عن «نصرة»، وبعد أنّ سمعت «ريهام» ذلك، ذهبت إلى شقيقتها وأسمعتها المكالمة في وجود «يحيى» لتتحول التهمة إليه.

وحاول «يحيى» أنّ يقنع «نصرة» بأنه ليس له ذنب في هذا الأمر وأنّ والدته هي التي أبلغت عنها وأن ذنبه الوحيد هو علمه بذلك وسكوته عن تبرئة ريهام، وتعريف رحمة بمن فعل ذلك، لكن «نصرة» لم تقبل منه عذره، وقررت أنّ تتركه وتقطع علاقتها به نهائيًا.

«سعد» يقع في قبضة الشرطة

وتمكنت «نصرة» خلال الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي، أنّ توقع سعد في قبضة الشرطة، بعد أن سُرقت السيارات التي أصبحت شريكته فيها، ولم يُكشف إلى الآن هل هذه خديعة من نصرة لكي توقع سعد من خلالها أم أنّ السيارات تم سرقتها من طرف آخر.