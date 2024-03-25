مسلسل محارب الحلقة 15.. محارب يصل إلى القاهرة بحثا عن دليل براءته

يواصل محارب «حسن الرداد» طريق الهروب من كمائن الشرطة ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 15، ويصل بنجاح إلى القاهرة، ويتواصل مع محاميه وصديقة الوحيد لمساعدته على إظهار براءته، خاصة بعد أن تأكد أنّ المحامي حسام الجيوشي هو من يروج أخبارا كاذبة عنه على السوشيال ميديا عبر عدد من اللجان الإلكترونية.

مسلسل محارب الحلقة 15

كما يواصل «إبراهيم» شقيق محارب البحث عنه لتسليمه إلى المحامي حسام الجيوشي الذي وعده بمكافأة مالية كبيرة حال تسليمه محارب، حتى أنّه أدلى بتصريحات لبرنامج الحدوتة مع تامر أمين، اتهم شقيقه بقتل رجل الأعمال محمود العزازي.

وعندما يصل «إبراهيم» إلى الحارة، تحدث مشاجرة كبيرة بينه وبين جيرانه، ويفقد الأموال التي حصل عليها مقابل اتهام شقيقه في برنامج التوك شو، وتمّ تعليقه على باب الحارة، وهذا ما ستوضحه أحداث مسلسل محارب الحلقة 15 التي تعرض الليلة.