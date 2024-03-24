بعد مشاركته في مسلسل محارب.. أعمال فنية شارك بها الممثل الشاب محمد معز

حرص صُناع الدراما في السباق الرمضاني هذا العام على ضم عدد من الممثلين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للانغماس بل والذوبان وسط قامات فنية كبيرة، يتعلمون منهم وعلى أيديهم، وكان من ضمن الممثلين الشباب الذين أطلوا على الجمهور في دراما رمضان 2024 هو الممثل محمد معز، الذي شارك في مسلسل محارب مع الفنان حسن الرداد، من خلال تجسيد دور «ناصر»، شاب من منطقة شعبية لديه محل موبايلات ويتورط في أحداث الصراع.. فكيف كانت البداية الفنية لـ«معز»؟

البداية الفنية للممثل الشاب محمد معز

روى محمد السيد عبد المعز، الشهير بـ«محمد معز»، 23 سنة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه عاشق للتمثيل منذ صغره، وكثيرًا ما بحث عن فرصة لدخول هذا المجال، موضحًا أن هذا العشق دفعه للانضمام إلى المسرح وهو لا يزال في العام الخامس من عمره، من خلال مركز شباب المدينة بدمنهور، ثم في قصر ثقافة دمنهور ومسارح أخرى انتقل بعدها إلى الإسكندرية للممشاركة في عروض مسرحية تجارية على مسرح الأنفوشي ومسرح عبد المنعم جابر والواي والعديد من المسارح الأخرى.

في عام 2016، أي في العام الخامس عشر من عمره، انتقل محمد معز إلى القاهرة وشارك في عروض مسرحية كثيرة، منها «النمرود»، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليشارك في عروض مسرحية متعددة داخل المعهد وخارجه، منها «البندقية»، «دنيا زوال»، «حفل كوكتيل» و«بائعي الجرايد».

مشاركته في مسلسل «الاختيار»

وكانت بداية محمد معز مع التليفزيون من خلال مشاركته في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» مع النجم أمير كرارة، بتجسد دور «إسماعيل»، كما شارك في التمثيل مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، إلى جانب مشاركته في برنامج المواهب «الدوم».

مشاركته في مسلسل «محارب»

ويشارك الممثل الشاب محمد معز، ابن محافظة البحيرة، والطالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، في السباق الرمضاني هذا العام من خلال لعب دور «ناصر» في مسلسل «محارب» مع الفنان حسن الرداد: «متوقع نجاح كبير للمسلسل لأن كلنا تعبنا وحاولنا نقدم حاجة تليق بالجمهور».