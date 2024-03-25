تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت.. ساعات حاسمة قبل نقله إلى القاهرة

«لا يتبق فقط سوى معاناته الحالية مع الكلى والأمر سيأخذ بعض الوقت»، كانت هذه آخر تصريحات رئيس مودرن فيوتشر خلال الساعات الماضية، عن تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، الذي أصبحت قصته الأشهر في الوسط الكروي بعد سقوطه أرضا مغشيا عليه بشكل مفاجئ في أرض الملعب وتوقف قلبه ومحاولة إنقاذه التي استغرقت 90 دقيقة، وأثرت على كليته لعدم وصول الدم إليها خلال فترة توقف القلب.

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

وفي آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت تحدث وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن آخر المستجدات في حالة نجم الفريق، والذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، قبل أن يُنقل لأحد المستشفيات الإسكندرية في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج «جمهور التالتة»، المُذاع على قناة «أون تايم سبورتس 2»: «أحمد رفعت بدأ في التنفس بشكل طبيعي، والرئة في تحسن، ومع الوقت سيتحسن أكثر فأكثر، لا يتبقى فقط سوى معاناته الحالية مع الكلى، والأمر سيأخذ بعض الوقت لكن سيخضع خلال الفترة المقبلة لعدة تحاليل مختلف تحت إشرف العديد من كبار الاستشاريين».

في انتظار نقله القاهرة

الخطوة المقبلة في علاج اللاعب أحمد رفعت هي نقله إلى القاهرة لاستكمال علاجه، لكن النادي والمستشفي المعالج له ينتظرون تحسن الكلى بشكل كامل في المستشفي المعالج له في الإسكندريه، فمازال يتلقى علاجا لها وغسيل كلى بسبب تأثرها، بحسب تصريحات «دعبس» فإن مشكلة نقل أحمد رفعت إلى القاهرة تكمن في الكلى هي التي مازالت تحتاج إلى وقت، وعند نقله إلى القاهرة سيكون هناك تقارير وإشعات مختلفة مطمئنة أكثر من السابق».

وواصل: «الأمور الطبية بخير، وهناك سيارة متكاملة الرعاية من أجل نقله من الإسكندرية إلى القاهرة، وأحمد رفعت بدأ يسير على الطريق السليم في الوقت الحالي، وإن شاء الله يقوم لأهله ويكون في أحسن حال».