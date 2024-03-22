نجت من سيناريو أحمد رفعت.. تفاصيل إصابة لاعبة فيوتشر بعد سقوطها في الملعب

لم تمر سوى أيام قليلة على أزمة أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، لتحدث واقعة جديدة في الملعب ذاته، أعدت إلى الأذهان ما حدث له؛ إذ سقطت إسراء السقا حارس مرمى فريق فيوتشر ومنتخب مصر للسيدات، في أرض الملعب قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، ليتم إسعافها على الفور من الفريق الطبي.

بدأت القصة يوم الجمعة الماضي، حين توجهت إلى أرض الملعب، لخوض مباراة جمعت فريقها مع فريق وادي دجلة، وبسبب الصيام والتعرض للإجهاد والإرهاق، اختل توازنها لتسقط مغشية عليها في أرض الملعب، ويتحول المشهد لظلام دامس أمام عينيها وفقًا لما روته إسراء سعيد السقا خلال حديثها لـ«الوطن».

سقوط إسراء السقا في أرض الملعب

«الماتش كان ماشي عادي خالص لحد الدقيقة 25 من الشوط الثاني، ومفيش أي حاجة خالص، لحد ما حسيت فجأة بهبوط ووقعت على الأرض»، هكذا وصفت حارس مرمى فريق «فيوتشر» للسيدات، ما شعرت به لحظة سقوطها، ولم تتذكر ما حدث بعدها، ليتم إخبارها أنه تم التدخل السريع مع حالتها من الأطباء.

وفقا لحديثها، شارك مع فريق الأطباء الدكتورة نادية مجدي والدة حارسة مرمى وادي دجلة، والتي كانت موجودة بالصدفة داخل المدرجات لمتابعة سير المباراة، لتنقذ حياتها وتعيد الوعي إليها ونجحت في إفاقتها: «فوقت في خلال 10 دقائق، وللأسف إننا انسحبنا ومكملناش المباراة، وبعد ما خلصنا رحت عملت تحليلات وأشعة واكتشفت إنه عندي مشكلة، أنا بيحصلي دوخة وهبوط في الدورة الدموية، لو اتعرضت لإجهاد أو تعب، وده اللي حصل وأنا صايمة».

ما علاقة حالتها بلاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت؟

أما بشأن تشابه حالتها مع أحمد رفعت، أكدت إسراء السقا أنه ما حدث لها مشابه لواقعته، إلا أن حالتها أفضل بكثير منه، فهي لم تنقل إلى المستشفى، ولم تُحجز بداخلها لتتلقى الرعاية الصحية، إلا أنها تمارس حياتها الرياضية بصورة طبيعية، إذ خاضت تدريباتها في موعدها، وتستعد غدا لمباراة مع فريق الأميرية.

الإسعاف السريع

من جهتها، أشارت نادية مجدي، بكالوريس تمريض، والتي تدخلت لإنقاذ حياة اللاعبة، خلال حديثها لـ«الوطن»: «أنا كنت موجودة في المعلب لما حصل كده، وأول ما شوفتها وقعت وهي مكانها عند الجون اتحركت عليها فورًا، نبضها كان قليل شوية، وكانت هتبلع لسانها، بس الحمد لله لحقتها، وده كان قبل نهاية الماتش، وأعتقد ده نفس التوقيت اللي وقع فيه أحمد رفعت، والحمد لله حالتها ما استدعتش إنها تتنقل للمستشفى ونعيد نفس السيناريو ده تاني».