«س وج».. كل ما تريد معرفته عن تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

بعد أيام من القلق حلت على مشجعي الكرة المصرية، بسبب مآساة توقف قلب أحمد رفعت بشكل مفاجئ، عادت الآمال مجددًا بعد تحركات الطاقم الطبي الإيجابية، التي تشير إلى تحسن ملحوظ وملموس في حالته الصحية، بعد رفع أجهزة التنفس الصناعي عن اللاعب.. فما آخر تطورات حالته؟

هل يعود لممارسة كرة القدم؟

لا شك أن جميع محبيه ينتظرون عودته إلى الملاعب في أقرب وقت، بعد سماع الأنباء الإيجابية حول حالته التي تتحسن بشكل كبير، وهو الأمر الذي أثاره رئيس الجهاز الطبي في نادي مودرن فيوتشر أحمد عيد، والذي أكد أن الحديث عن مصير مشاركته في المباريات وعودته للملاعب سيكون سابقًا لأوانه بشكل كبير، خاصة تلك النقطة ستحدد وفقًا لعوامل عدة، لا يمكن حسمها في الوقت الحالي.

هل حدث إهمال داخل الملعب؟

أسئلة عدة أجاب عنها أحمد عيد طبيب مودرن فيوتشر، بينها حقيقة حدوث إهمال طبي أثناء عملية إنقاذ أحمد رفعت داخل الملعب، مؤكدا أن هذا لم يحدث من الأساس، وأن التدخل كان من اللحظة الأولى لسقوطه، لكن الأطباء فضلوا استكمال عملية الإنعاش داخل عربة الإسعاف، من أجل تفادي التزاحم الكبير الذي حدث داخل الملعب.

هل معرض للتوقف مجددًا؟

الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، تحدث عبر حسابه على فيسبوك، عن خطوة يجب إتخاذها من أجل تجنب توقف قلبه مجددا: «لما يستعيد كامل وعيه إن شاء الله ييجي ويركب جهاز مزيل الرجفان البطيني ICD لتفادي تكرار توقف القلب».

هل يحتاج لأجهزة تنفس صناعي؟

أحمد رفعت في الوقت الحالي، شهد حالته تحسنًا غير مسبوق منذ بداية الأزمة، وذلك بعد استعادة وعيه بشكل كامل، وقيام الأطباء بفصل أجهزة التنفس الصناعي، بعدما بات قادرًا على التنفس بصورة طبيعية، ورفع الأجهزة خلال الساعات الأخيرة، لكن لاتزال الرئة متضررة، لذلك اللاعب سيكون تحت الملاحظة خلال الفترة المقبلة.

هل سينتقل أحمد رفعت إلى مستشفى آخر لاستكمال العلاج؟

على مدار الفترة الماضية، كانت هناك العديد من الأصوات التي تطالب بنقله لمستشفى آخر مجهزة بشكل أكبر، رعم الرعاية الطبية الفائقة التي حصل عليها اللاعب، لكن الإعلامي أحمد شوبير أكد في تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب سينتقل إلى القاهرة في الساعات المقبلة بعد تحسن حالته من أجل مواصلة البرنامج العلاجي إلى جانب وجوده بالقرب من أسرته.

هل تحدث اللاعب بعد الإفاقة وفصل أجهزة التنفس الصناعي؟

بالفعل تحدث أحمد رفعت خلال الأيام الماضية بعد تحسن حالته الصحية، من خلال توجيه السؤال عن والدته، إلى جانب طلب الحصول على مياه، ما جعل الفريق المعالج يستدعي والدته من أجل رؤيته والحديث معه وتنشيط الذاكرة الخاصة به، بحسب تصريحات مصدر مقرب من اللاعب.

هل تسببت القهوة والمكملات في توقف قلبه؟

الدكتور موسى نصيف، استشاري القلب في تصريحات تلفزيونية، أشار إلى أنّ القهوة من الصعب أن تتسبب في توقف القلب، خاصة حال الحصول عليها بالنسبة المعقولة، لكنه لفت إلى أن اللاعب تناولها مع بعض المكملات المسموحة للرياضيين، التي تسببت في ارتفاع ضربات القلب بشكل كبير، وحدوث خللًا في القلب أدى إلى التوقف.