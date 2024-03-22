استشاري قلب يكشف أسرارا جديدة عن أسباب الأزمة الصحية للاعب أحمد رفعت

أكد الدكتور أحمد أشرف عيسى، مدير وحدة القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل، واستشاري القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي، بجامعة عين شمس، أن ضربات قلب الرياضي قليلة، وتجويف قلبه متسع، وسمك قلب أقوى من المواطن العادي.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، عن القلب الرياضي، وتداعيات الأزمة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر.

قلب الرياضي مختلف تماما عن قلب المواطن العادي

وأضاف عيسى أن قلب الرياضي مختلف تماما عن قلب المواطن العادي الذي لا يمارس الرياضة بانتظام أو احترافية.

وأشار إلى أن الشوشرة والتشويش الإعلامي، وعدم وضوح التشخيص، كان من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة اللاعب أحمد رفعت، موضحا أن التعامل العلاجي والطبي مع أزمة أحمد رفعت كان بدائيا جدا، عكس ما تم التعامل به مع لاعب منتخب الدنمارك إريكسون، الذي تعرض لنفس الأزمة، ما أدى إلى تدهور حالة أحمد رفعت، وتأزم حالته، بسبب سوء التعامل الطبي والعلاجي الفوري معه.

وحذر عيسى من تناول المواطنين العادي، سواء كان رياضيا أو غير ممارس للرياضة، كميات من القهوة يوميا تزيد على 150 مللي جراما.

وأوضح أن الكافيين الموجود بالقهوة ليس منشطا ولكنه، منبه، يشعر معه الشخص بالسعادة وتنشط الخلايا العصبية المتعلقة بالسعادة.

كميات القهوة الصحية والمناسبة، التي لا تسبب أضراراً لمحبي احتساء القهوة، بمعدلات، من 3 إلى 5 مللي جرامات لكل كيلو جرام في وزن جسم الأنسان البالغ ، بحد أقصى 150 مللي جراما لجميع المواطنين البالغين.

وحذر د.أحمد أشرف عيسى من تناول مشروبات الطاقة، موصيا باستبدالها بالعصير البديل، المعروف بعصير الرياضيين.

يجب إلزام الأندية بالكشف المبكر على اللاعبين قبل بداية أي موسم كروي

وأوصت الندوة، بضرورة إلزام الأندية بالكشف المبكر قبل بداية أي موسم كروي، من خلال وحدة القلب الرياضي، لأن فحص القلب الرياضي يمثل 95% من تقرير عن حالة اللاعب، كما أوصت الندوة بضرورة تزويد الأندية بجهاز ريد باص.

وطالبت الندوة وزارة الشباب، بالإشراف الرسمي على تواجد سيارات إسعاف مجهزة.