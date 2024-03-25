رمضان زمان.. اعرف أسرار وطقوس سعاد حسني في الشهر الكريم

لم يكن شهر رمضان عام 1979 شهرًا عاديًا بالنسبة إلى الفنانة سعاد حسني، إذ علمت خلاله أن فيلم «شفيقة» التي كانت على وشك الانتهاء منه حينها مرشحًا ليمثل مصر في المهرجان السينمائي الدولي بقرطاج.

ذكرى يوم سعيد في رمضان

في يوم من أيام التصوير خلال شهر رمضان الكريم عام 1979 علمت الفنانة سعاد حسني بترشيح فيلمها للمهرجان السينمائي لتمثيل مصر، إذ قالت في حديث لمجلة الكواكب حينها: «وأنا بخلص تصوير فيلمي المتوحشة، كنت قربت أنهي كل المشاهد، وهبدأ في فيلم جديد أول العرض، وفوجئت في ظل الحر الشديد أن فيلم شفيقة هيمثل مصر ومترشح في المغرب، وبعد كده ده جاب ليا جوايز وأدوار كتير».

طقوس سعاد حسني في رمضان

أما بالنسبة لشهر رمضان، فكانت الفنانة تحرص دائمًا على الصلاة، وتناجي ربها قائلة ذكرها المفضل: «ربي أسألك أن تهديني وتسترني وتحفظني يا رب العالمين»، وتجتمع في الفطار والسحور في أجواءٍ أسرية مع نجوم الفن، وذلك باقتناء الفانوس القديم وإعداد مختلف الوجبات المرتبطة برمضان، إذ كان لها باع كبير في المطبخ على النقيض من الصورة المعهودة لها.

الجلاش على خُطى سعاد حسني

وفي طبق أصابع الجلاش الحلو كانت الفنانة تعده بنفسها لأنها طبقها المفضل، من خلال إحضاره وتحمير الحشو بكمية من السمن، وإضافة قليل من جوز الهند المبشور، ورص طبقاته داخل صينية مدهونة حوالي 2 سم، ويتم تقطيعها بشكل صغير بالسكين قبل دخولها إلى الفرن.