البحث عن المٌتهم الحقيقي بقتل الطالبة حبيبة الكردي بعد براءة الدكتور صفوت مصباح، أصبح هو الشغل الشاغل للأخوان «علي» و«حسين»، لذا نستعرض في التقرير التالي، مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 15، إضافة إلى قنوات الحياة وcbc والقناة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 15

وتكون مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة ON الحلقة 15 في الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساءً، وعلى CBC في الساعة 6:05 مساءً، ويُعاد 9:45 صباحًا.

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 15 على قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً، وعلى القناة الأولى الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد في اليوم التالي الساعة 11 صباحًا، وعبر تطبيق «Watch IT» في الساعة السادسة مساءً يوميًا خلال النصف الأول من شهر رمضان.

القاتل الحقيقي في مسلسل مسار إجباري

وتمكن الأخوان «علي» و«حسين» (أحمد داش وعصام عمر) خلال الحلقات السابقة، من مطابقة أدلة الاتهام لدى الطب الشرعي وتحديد الآلة التي طُعنت بها حبيبة الكردي، بسبب أبحاثها حول الشركات العاملة في مجال الأدوية الفاسدة، لكن يتعين عليهما في الحلقة 15 معرفة القاتل الحقيقي، والتخلص من تهديدات مجدي حشيش.