مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة.. ماذا سيفعل والد أمينة؟

تصاعدت الأحداث في مسلسل كامل العدد +1، حيث دارت الحلقة حول أمينة «جيستيكا حسام»، بعد القبض عليها بسبب فيديوهات تيك توك، وتمكن المحامي من إخراجها بكفالة مالية، لكن القضية لم يتم إغلاقها بعد، لأن أمينة متهمة بالمشاركة مع المنظمين للحفل المخالف، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة.

وحدثت مفأجاة صادمة لليلى «دينا الشربيني» والدة الطفلة أمينة، عندما أتى والدها ليأخذها تعيش معه بعدما حدث لها وتم القبض عليها، لتتوالى الأحداث في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة

يأتي أحمد «شريف سلامة» زوج ليلى ويتشاجر مع والد أمينة وزوج ليلى السابق، ويمنعه من أخذها بحجة رغبته في تربيتها بعد إهمالها في هذا المنزل، ويتم تخيير الطفلة لتختار أحمد وسط سعادة، لنرى ماذا سينتهي عليه الأمر في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة.