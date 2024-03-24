مفاجأة من الشركة المنتجة بشأن الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد

اقتربت نهاية الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، إذ تعرض الحلقة الأخيرة غدا على شاشة قناة «ON»، بعد تحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة، وتفاعل كبير من الجمهور، وبدأ الجميع يسأل عن الجزء الثالث.

مصير الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد

وتواصل «الوطن» مع مصدر خاص داخل العمل، إذ أكد ن الشركة المنتجة بدأت بالفعل في التفكير بعمل الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، وعرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، بعد تحقيق الجزء الثاني هذا النجاح الكبير.

ومن المقرر أن تأخذ الشركة المنتجة قرارها النهائي، خلال الفترة المقبلة، بعد أخذ الموافقة من أبطال العمل.

مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1، تدور أحداثه حول أحمد وليلى، حيث يجدان نفسيهما في مواقف لا يُحسدان عليها؛ بعد تطور حياة أولادهما، وكثرة مشاكلهما، وإعلان قدوم شخص جديد إلى حياتهما.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، أحمد كمال، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب.