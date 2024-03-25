عدد كبير من الأحداث المثيرة التي قدمتها الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد +1، بدءا من وقوع أمينة ابنة ليلى تحت قبضة الشرطة بسبب تورطها في قضايا تخص الحفل الذي كانت تحضره رفقة أصدقائها، ثم انتشار قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومجيء والدها ليأخذها تعيش معها، محتجا بأن والدتها لم تستطع تربيتها كما ينبغي، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON اليوم.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON اليوم

ومن المتوقع أن تكشف الحلقة 15 من مسلسل كامل العدد +1 عن مصير القضايا الملفقة ضد أمينة، ومدى إصرار والدها على اصطحابها معه، وخاصة بعد أن اختارت العيش مع أمها، وسيكون موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON اليوم، كالتالي:

- يأتي موعد العرض الأول للحلقة على شاشة أون تي في، في تمام الساعة 6:5 مساء.

- ويعرض المسلسل على قناة ON drama في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

- تذاع الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 7:30 مساء.