مسلسل محارب الحلقة 15.. محمود ياسين يتعرض إلى الضرب من أهل الحارة

«علقة ساخنة» حصل عليها إبراهيم شقيق محارب، الذي يجسد دروه الفنان محمود ياسين، وذلك من صديق محارب وكل أهالي الحارة، بعد أن تأكدوا أن إبراهيم باع شقيقه محارب ودم أمه الراحلة، مقابل مبلغ مالي حصل عليه من المحامي حسام الجيوشي، وذلك بعد أن طلب منه الجيوشي الإدلاء بتصريحات تليفزيونية تدين محارب في قضية قتل رجل الأعمال العزازي، وهذا ما فعله إبراهيم طمعا في مزيد من المال، لذا قام أهالي الحارة بضرب إبراهيم وحبسه لحين وصول شقيقه محارب، وذلك مع أحداث مسلسل محارب الحلقة 15 الذي ستعرض الليلة على قنوات سي بي سي.

مسلسل محارب الحلقة 15

هذا وفي سياق آخر، يقوم حسام الجيوشي المحامي بنشر رجاله في الحارة انتظارا لوصول محارب، وذلك من أجل القبض عليه لتسليمه إلى الشرطة أو قتله إذا اقتضت الظروف، وهذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل محارب الحلقة 15 التي ستعرض الليلة.

أبطال مسلسل محارب

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، مهاب قطان، وبطولة ماجد المصري، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، حسن الرداد، أحمد زاهر، منة فضالي، ناهد السباعي.