من أب عاطل ومهمل إلى شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي لها جمهور في الشارع، هكذا كان حال أكرم حسني الذي يجسد شخصية هشام، إذ كان يعتمد على دخل زوجته الفنانة نسرين أمين والتي تجسد شخصية ولاء، وكان في نظر ابنته جودي أب ليس منه فائدة في البيت، حتى قرر العمل كـ«أب للإيجار» والتي كانت سببا في وقوعه بالكثير من الأزمات والمشكلات، وهو ما جعل البعض يحرص على معرفة موعد عرض مسلسل «بابا جه» الحلقة 15 على قناة DMC اليوم.

موعد عرض مسلسل «بابا جه» الحلقة 15 على قناة DMC اليوم

ويعرض مسلسل بابا جه الحلقة 15 بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

أبرز أحداث الحلقة 14 من مسلسل «بابا جه»

وجاءت أحداث الحلقة 14 من مسلسل «بابا جه»، حول قرار هشام بإنشاء مشروعه الخاص «أب للإيجار»، وتتوالى الأحداث لنجد مستثمر مهتم بمشروع «بابا جه» لشرائه، إذ قدم المستثمر عرضا لهشام بقيمة 15 مليون جنيه فضلا عن عمل عقد لمدة 10 سنوات لهشام من أجل إدارة المشروع، وتوسيعه في الشرق الأوسط، وفي النهاية يتفقون على مبلغ قدره 30 مليون.

ويأتي مسلسل «بابا جه»، بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.