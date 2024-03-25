موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد+1.. هل ستتزوج فريدة من سيف؟

تشهد أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل كامل العدد +1 نهاية قصة أمينة «جيستيكا حسام»، مع محاولات والدها لأخذها للعيش معه بعدما تشاجر معه أحمد «شريف سلامة»، واختيارها لأحمد للعيش معه، مؤكدة أن والدها من رباها، وليس من خلفها وتركها.

الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1 يتوقع فيها موافقة أحمد على زواج ابنته فريدة «لينا صوفيا»، بعدما وقف والد سيف «مراد مكرم» بجانب الطفلة أمينة، عندما جرى القبض عليها بسبب حضورها حفل مخالف، ورغبتها في أن تصبح «بلوجر».

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1

يأتي موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1 على شاشة أون تي في، في تمام الساعة 6:5 مساء.

- ويعرض المسلسل الذي يتكون من خمسة عشر حلقة على قناة ON drama في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

- تذاع الحلقة الأخيرة للمسلسل العائلي الاجتماعي للمرة الثانية في تمام الساعة 7:30 مساء.