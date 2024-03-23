أول ظهور للفنانة وفاء عامر بعد إصابتها بتمزق حاد في الأربطة «فيديو»

شهد عزاء السيدة سهير الترك، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، المقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حضور عدد كبير من الفنانين، بينهم الفنانة وفاء عامر، في أول ظهور لها بهد إصابتها بتمزق في الأربطة، خلال الأيام الماضية.

وظهرت وفاء عامر خلال العزاء، وهي تتكأ على عكاز، بصحبة زوجها المنتج محمد فوزي، الذي كان يساندها حتى تقدم واجب العزاء.

مشاركة وفاء عامر في مسلسل جودر

وتواصل الفنانة وفاء عامر تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال، المقرر انطلاق عرضه فى الأيام القليلة المقبلة على شاشة قناة ON، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والاثارة والفانتازيا.

وطمأنت الفنانة وفاء عامر جمهورها على حالتها الصحية من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدة أنها بدأت في التحسن، بعد اتباع تعليمات الطبيب، إثر تعرضها لتمزق حاد في الأربطة.

مشاركة وفاء عامر في مسلسل حق عرب

من ناحية أخري، تشارك الفنانة وفاء عامر فى الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي، وتجسد خلاله شخصية صباح الجياش، والدته الحقيقية، لكن عملت على حمايته حتى لا يقتله والده، وبدلته مع رضيعة أخرى.