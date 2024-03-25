ملخص الحلقة 14 من مسلسلات الأطفال.. حديث شيق بين الشيخ صلاح وسيف في سر المسجد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة الـ14 من مسلسلات الأطفال.

أحداث مسلسل سر المسجد

بدأت حلقة مسلسل سر المسجد بحديث بين الشيخ صلاح وسيف وصديقه، وأخبرهم أن المسجد يحتاج إلى تصليح «الجزامة» الموجودة بداخله، فسأله سيف عن أهمية «الجزامة» داخل المسجد، خاصة أنه خلال ذهابه للمسجد مع والده من قبل لم يكن هناك «جزامة»، وكان المصليين يتركوا أحذيتهم خارج المسجد دون نظام.

مسلسل يحيى والكنوز الجزء 3

وتناولت الحلقة 14 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3، هجوم التتار على مصر، وقيام سيف الدين قطز بخلع نور الدين علي بن أيبك، وتسلم الحكم سلطان على مصر بعد ما يقرب من 3 سنوات لحكم نور الدين.

مسلسل نورا

حلمت نورا في الحلقة 14 من مسلسل نورا بالكأس، وتلحقها يارا وتحاول أخذ الكأس منها، لكن أخو نورا يظهر ويأخذ الكأس، وبعدها تستيقظ نورا، وخلال أحداث الحلقة تظهر يارا وهي تتحدث مع الجميع عن أن نورا كانت تسير معها من قبل، لأنها كانت محبوبة من الجميع.