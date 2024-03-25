موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024.. يختلف من مدينة لأخرى

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتية عن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024، والذي يوافق اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، حيث يهتم كثير من المسلمين بمعرفة هذا الأمر لأداء الصلاة في مواقيتها، وكذلك للوقوف على موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024 يحين في مدينة أبو ظبي العاصمة عند الساعة 6:37 مساءً، وصلاة الظهر 12:33 مساءً، وصلاة العصر 4:00 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في مدينة دبي

ويحين موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 25 مارس بمدينة دبي الساعة 6:33 مساءً، والظهر 12:30 مساءً، والعصر 3:57 مساءً، والعشاء 8:03 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

أما موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024 في مدينة الشارقة فيحين عند الساعة 6:31 مساءً، وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:01 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات

ويحين موعد الإفطار في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024 في مدينة العين عند الساعة 6:31 مساء، وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:01 مساءً.