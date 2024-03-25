يعيش الناس في دولة المغرب أجواء روحانية بمناسبة شهر رمضان المبارك وهو ما يجعلهم يهتمون بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024 الذي يوافق 14 رمضان وذلك بعدما تعذرت رؤية هلال الشهر الكريم ليلة الاثنين 11-3-2024.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالمغرب مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الاثنين 25-3-2024، والتي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024

يهتم الناس بمعرفة موعد أذان الفجر في المغرب حتى يتمكنوا من التحضير للسحور وبدء اليوم الـ 14 من الشهر الكريم بأفضل العبادات، ويأتي موعد أذان الفجر الذي يختلف موعده من مدينة إلى أخرى في تمام الساعة 4:57 صباحا بالدار البيضاء بينما في الرباط يكون 4:54 وفي مراكش يكون في تمام الساعة 5:01 بينما في طنجة كون في تمام 4:47 صباحا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024

بينما يكون موعد أذان الظهر في الدار البيضاء في تمام الساعة 12:36 مساءً وفي الرباط يكون في تمام الساعة 12:34 مساءً ويرفع الأذان في مراكش في تمام الساعة 12:38 مساءً بينما طنجة يؤذن للظهر في تمام 12:29 مساءً.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024

ويأتي موعد أذان العصر في العاصمة الدار البيضاء في تمام الساعة 4:06 مساءً، وفي الرباط 4:03 مساءً، بينما مراكش الساعة 4:07 مساءً، ويكون في طنجة في الساعة 3:59 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024

وموعد أذان المغرب في العاصمة الدار البيضاء سيكون في تمام الساعة 6:50 مساءً، وفي مدينة الرباط يكون في تمام الـ6:47 مساءً، بينما يأتي في مدينة مراكش في تمام الساعة 6:51 مساءً، وسيكون في طنجة في تمام الساعة 6:44 مساءً

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024

يبدأ الصيام في المغرب في تمام الساعة 4:57 صباحا بأذان الفجر، وينتهي في تمام الساعة 6:50 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم نحو 13 ساعة و53 دقيقة.