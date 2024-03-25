مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024

مع اقتراب نهاية النصف الأول من شهر رمضان المبارك، يهتم الكثير من المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين الذي يوافق الخامس عشر من شهر رمضان، وذلك لمعرفة موعد بداية الصيام ونهايته، ومواعيد الفروض الخمس حتى يمكن أدائها في وقتها.

مواقيت الصلاة اليوم في الإمارات

وكشفت إمساكية شهر رمضان المبارك في الإمارات، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين، والتي تعرضها جريدة «الوطن» لقرائها في منطقة الشرق الأوسط على النحو التالي:

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024

يؤذن لصلاة الفجر في مدينة دبي معلنًا بداية صيام اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:59 صباحًا، بينما تكون في العاصمة أبو ظبي بعدها بدقائق وتحديدًا في الساعة 5:03 صباحًا، ويرفع في منطقة الشارقة في تمام الساعة 4:58 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024

ويؤذن لصلاة الظهر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الساعة 12:28، وفي إمارة الشارقة فأنه يؤذن لصلاة الظهر في الساعة 12:24، بينما يكون في دبي الساعة 12:25 مساءً.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024

في حين يرفع أذان العصر بدبي في تمام الساعة 3:52 مساءً، وفي العاصمة الإماراتية أبو ظبي 3:55 مساءً، بينما يكون في إمارة الشارقة في تمام الساعة 3:52 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 25-3-2024

ويرفع أذان المغرب، معلنًا نهاية النصف الأول من شهر رمضان المبارك في العاصمة أبو ظبي في تمام الساعة 6:36 مساءً، وفي إمارة الشارقة في تمام الساعة 6:32 مساءً، وفي دبي يكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:32 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الاثنين 25-2-2024

ويكون عدد ساعات الصيام اليوم الخامس عشر من شهر رمضان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي نحو 13 ساعة و33 دقيقة، ويزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو اثنين.