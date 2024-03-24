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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024

كتب:

فادية إيهاب
12:00 م | الأحد 24 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024.. تعبيرية

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024.. تعبيرية

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتية عن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024 في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان ليستطع الأفراد من مواطنيها والمقيمين في تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024

ويختلف موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024 في كل إمارة، لكن بالنسبة للعاصمة أبوظبي، تأتي مواقيت الصلاة بها كالآتي: 

- أذان الفجر في الساعة 05:05 صباحًا.

- أذان الظهر في الساعة 12:31 مساءً.

- أذان العصر 3:56 مساءً.

- أذان المغرب في الساعة 6:38 مساءً.

- أذان العشاء في الساعة 07:52 مساءً ثم يليه صلاة التراويح. 

مواعيد الإفطار في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024

وحول مواعيد الإفطار ارتباطا بموعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024 فهي كالآتي:

- في إمارة دبي يؤذن العصر اليوم الساعة 03:53 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:35 مساءً، ويؤذن العشاء في تمام الساعة 07:49  مساءً، وتليه صلاة التراويح.

- في إمارة الشارقة يؤذن العصر 3:52 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 6:34 مساءً، ويؤذن العشاء الساعة 7:48 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة عجمان يؤذن العصر الساعة 03:50 مساءً ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:34 مساءً، بينما يؤذن العشاء الساعة 7:48 مساءً ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة أم القيوين يؤذن العصر الساعة 03:52 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:33 مساءً، ويؤذن العشاء 07:48 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة رأس الخيمة يؤذن العصر الساعة 03:50 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:32 مساءً، ويؤذن العشاء 07:46 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة الفجيرة يؤذن العصر الساعة 03:49 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:31 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء 07:45 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

 

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