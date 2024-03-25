كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية، عن إمساكية شهر رمضان الكريم ومنها موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024 في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024، المختلفة من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الاثنين 25-3-2024

وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 6:22 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:55 صباحًا، والشروق 6:10 صباحًا، وصلاة الظهر 12:16 مساءً، وصلاة العصر 3:39 مساءً، وصلاة العشاء 7:52 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة

وعن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 25 مارس بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:06 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في السعودية في مكة الاثنين 25-3-2024 عند الساعة 6:33 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:04 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 8:03 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الاثنين 25-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في السعودية الاثنين 25-3-2024 في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 5:54 صباحًا، والشروق 5:38 صباحًا، وصلاة الظهر 11:46 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:24 مساءً.