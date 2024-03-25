موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 25 مارس
كتب:
عمرو حسني
12:00 م | الإثنين 25 مارس 2024
مكة المكرمة
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية، عن إمساكية شهر رمضان الكريم ومنها موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024 في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم
وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024، المختلفة من مدينة إلى أخرى.
موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الاثنين 25-3-2024
وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 25-3-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 6:22 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:55 صباحًا، والشروق 6:10 صباحًا، وصلاة الظهر 12:16 مساءً، وصلاة العصر 3:39 مساءً، وصلاة العشاء 7:52 مساءً.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة
وعن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 25 مارس بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:06 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.
موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم
وسيكون موعد أذان المغرب في السعودية في مكة الاثنين 25-3-2024 عند الساعة 6:33 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:04 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 8:03 مساءً.
موعد الإفطار اليوم في السعودية الاثنين 25-3-2024
وأما عن موعد الإفطار اليوم في السعودية الاثنين 25-3-2024 في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 5:54 صباحًا، والشروق 5:38 صباحًا، وصلاة الظهر 11:46 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:24 مساءً.