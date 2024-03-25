رسميا.. السعودية تعلن موعد عيد الفطر المبارك 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مما يجعل كثيرين مهتمين بمعرفة موعد عيد الفطر المبارك 2024 بالسعودية، لا سيما أنها تعتبر قبلة المسلمين حول العالم، لارتباطها بموعد الحج.

تحديد موعد عيد الفطر المبارك في السعودية

وسيجري تحري هلال شهر شوال، الاثنين 8 أبريل المقبل الذي يتزامن مع 29 رمضان، معلنًا موعد عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال هيئة كبار العلماء والمحكمة العليا.

وفلكيًا ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية، فإن شهر رمضان للعام الجاري 1445 -2024، سيكون 30 يومًا، وسيكون موعد أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء 10 أبريل ويستمر حتى الجمعة 12 من الشهر ذاته.

موعد العطلة الرسمية في المملكة

وأعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، موعد إجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين بالقطاعين الخاص وغير الربحي، التي تبدأ بنهاية دوام الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل، وتستمر لمدة 4 أيام، على أن يبدأ العمل يوم الأحد 14 أبريل.

وأضافت الوزارة السعودية، أنّ قرار العطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، يجب على صاحب العمل التقيد به، وفقًا لما ورد بالفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.