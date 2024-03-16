محطات مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر».. اعرف المسار بالتفصيل 

تُنفذ وزارة النقل، حاليا مترو الإسكندرية «أبو قير- محطة مصر»، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، الذي من المقرر أن يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب في محافظة الإسكندرية ويختصر الوقت، فضلا عن دوره في توفير وسيلة نقل حضارية، تُقلل الازدحام الشديد وإجهاد المواطنين والتلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة.

يشتمل مترو الإسكندرية على 20 محطة، تمتد بطول 21.7 كيلومتر، من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، وسطحي بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية ثم علوي بطول 14.2 كيلومتر حتى ما بعد محطة طوسون ثم يعود سطحيا حتى محطة أبو قير بطول 1 كيلومتر، وتبلغ السرعة التجارية 80 كيلومترا/ ساعة.

محطات مترو الإسكندرية

استعرضت الهيئة القومية للأنفاق، وفق تقرير لها، محطات مترو الإسكندرية، موضحة أن المحطات يتم تنفيذها بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية وهي الآتي:

- محطة أبو قيرم

- محطة طوسون

- محطة المعمورة

- محطة الإصلاح

- محطة المنتزه

- محطة المندرة

- محطة العصافرة

- محطة ميمي

- محطة سيدي بشر

- محطة محمد نجيب

- محطة فيكتوريا

- محطة غبريال

- محطة السوق

- محطة الظاهرية

- محطة كفر عبده

- محطة سيدي جابر

- محطة سبورتنج

- محطة الحضرة

- محطة باب شرق

- محطة مصر.

وأكدت الهيئة، أن محطة مصر تتبادل الخدمة مع خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، وتتبادل محطة سيدي جابر الخدمة مع خط سكة حديد «لقاهرة – الإسكندرية - ترام الرمل»، كما تتبادل محطة فيكتوريا الخدمة مع ترام الرمل، فيما تتبادل المعمورة الخطة مع خطة سكة حديد رشيد.